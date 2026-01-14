Семьи участников спецоперации посетят Егорьевский музей бесплатно с 20 по 25 января

Егорьевский историко-художественный музей проведет акцию «Музейная неделя» для участников специальной военной операции и их семей с 20 по 25 января. В рамках акции предусмотрены бесплатные экскурсии и интерактивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Егорьевский историко-художественный музей приглашает участников специальной военной операции и их семьи на акцию «Музейная неделя», которая пройдет с 20 по 25 января. Для гостей подготовлены бесплатные мероприятия в художественном отделе и отделе истории.

20 января в 15:00 состоится экскурсия по выставке «Советское детство», где взрослые смогут вспомнить игрушки своего детства, а дети узнают, как раньше находили развлечения без гаджетов.

21 января в 15:00 пройдет интерактивная программа «Тайны страны Стекляндии» с участием сказочных героев. Посетители познакомятся с экспозицией «Феерия света» и узнают о свойствах стекла.

23 января в 15:00 в отделе истории состоится экскурсия по обновленной экспозиции, сочетающей историю города и современные интерактивные технологии.

25 января в 12:00 в художественном отделе гостей ждут новые интерактивные элементы и рассказы о купеческом быте и наивной живописи.

Посещение художественного отдела (ул. Советская, д. 73/20) и отдела истории (ул. Советская, д. 58/11) для участников спецоперации и их семей будет бесплатным.

