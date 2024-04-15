Семьи погибших при исполнении долга сотрудников МЧС посетили парк «Патриот»

В Московскую область прибыла делегация из Санкт-Петербурга — это семьи сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. Гости посетили выставку-форум «Россия», а сегодня для них была организована экскурсия в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Гости посетили Главный храм Вооруженных Сил России и галерею «Дорога памяти».

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России началось в 2018, а закончилось в 2020 году, в день 75-летия Великой Победы. Величественное сооружение является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью, а также ратные подвиги русского народа во всех войнах.

Храм опоясывает музейный комплекс «Дорога памяти». Это галерея протяженностью 1 418 шагов, где представлена история каждого дня Великой Отечественной войны и создана максимально достоверная атмосфера событий 1941–1945 годов. В галерее собраны и увековечены имена и фотографии, письма участников Великой Отечественной войны, которые объединяют десятки миллионов фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Экскурсовод в подробностях рассказывал историю каждого экспоната, связанную со знаковыми событиями того времени. Все посетители с интересом изучали фотографии, документы и вещи военного времени.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.