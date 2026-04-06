Семье с четверняшками из Красного села окажут необходимую помощь

Фидрикова взяла вопрос помощи семье с четверняшками из Красного села на контроль

В Красном Селе у семьи родились четыре однояйцевые девочки. Родителям предоставят необходимую социальную помощь, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Четыре монохориальные девочки появились на свет в Родильном доме № 17, который специализируется на многоплодной беременности. Мама и новорожденные находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей, выписка пока не планируется. Женщине требуется дополнительное лечение и обследование.

«Сегодня утром первым делом я связалась с семьей М., поговорила с папой Юрием Владиленовичем и заверила, что город окажет все возможные меры социальной поддержки, как только пойдет речь о выписке мамы и малышек», — сообщила председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Семье положены четыре кроватки, четыре коляски, четыре набора для новорожденных и две социальные няни. Также власти могут рассмотреть вопрос об улучшении жилищных условий. В семье воспитывается старший 27-летний сын с инвалидностью.

«Близняшки-четверняшки, да еще и монохориальные, — это настоящий подарок для Петербурга, поэтому город точно не останется в стороне», — подчеркнула Фидрикова.

По статистике, однояйцевая четверня встречается примерно в одном случае на 15,5 миллиона родов. В России такие роды ранее не описывались.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.