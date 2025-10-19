Семь водоемов расчистили в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы завершили программу очистки водоемов на 2025 год. Всего от бытового мусора, тины и топляка очистили семь прудов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Основные работы по расчистке проводились с помощью специализированной техники — экскаваторов-амфибий. Рабочие выполнили окос берегов, уборку сухостоя.

Чище и благоустроеннее стали: Верхний пруд в Дзержинском, Баулинский пруд в Островцах, Островецкое озеро, Директорский пруд, Токаревский пруд по ул. Старая, участок реки Пехорки.

«Важно, что работы проводились на тех водоемах, которые жители выбрали сами. По результатам голосования на „Доброделе“ по региональной программе специалисты привели в порядок Токаревское озеро в поселке Чкалово — за него голоса отдали более 1,8 тысяч люберчан. Расчистку водоемов продолжим в 2026 году», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, в 2024 году специалисты очистили 12 водоемов. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы завершили очистку реки Македонки в пределах Малаховского озера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.