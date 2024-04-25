Семь фонтанов в Красногорске будут радовать жителей в весенне-летнем сезоне

Семь фонтанов в Красногорске будут радовать жителей в весенне-летнем сезоне, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего на территории муниципалитета обустроены семь фонтанов: на площади у ДК «Подмосковье», в парках «Ивановские пруды», «Сказочный», «Опалиховский пруд», перед магазином «Верный» и в сквере 300-летия инженерных войск в Нахабино.

Специалисты завершают работы по очистке чаш фонтанов после зимы, проверяют состояние инженерных систем, регулируют высоту струй, а также благоустраивают прилегающие территории, формируя запас комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Подготовительный этап к запуску фонтанов вошел в цикл работ в рамках месячника чистоты и благоустройства, который объявил Глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков 1 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.