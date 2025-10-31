Село Гжель Раменского округа стало площадкой для международного диалога о развитии агробизнеса

29 октября в Подмосковье состоялся круглый стол на тему: «Женщины Беларуси и Подмосковья в агробизнесе: опыт, инновации, сотрудничество».Участники встречи поделились своими наработками, обсудили инновационные подходы и перспективы дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено обсуждению перспектив развития агробизнеса в сельской местности. Женщины-предприниматели из Беларуси и Подмосковья рассказали о своих достижениях, трудностях и способах их преодоления, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия для гостей провели экскурсию по ферме «Гжельское подворье», где они смогли познакомиться с особенностями ведения сельского хозяйства в нашем округе.

Организаторы и участники подчеркнули, что единство и взаимопомощь — это залог успешного будущего. Беларусь и Подмосковье продолжают укреплять сотрудничество, обмениваясь опытом, реализуя совместные проекты и создавая новые возможности для молодежи.

«Уверен, что такие мероприятия способствуют развитию агробизнеса в нашем регионе и укреплению дружественных связей между Беларусью и Подмосковьем», — отметил Глава Раменского округа Эдуард Малышев.

