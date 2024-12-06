Сексолог объяснил, зачем девушки выкладывают в Сеть откровенный контент

Сексолог Игорь Ляхвин объяснил, зачем девушки выкладывают в социальные сети откровенный контент. По его словам, одна из причин заключается в том, что они хотят таким образом получить внимание, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт отметил, что девушки делятся своими фотографиями в социальных сетях, чтобы самовыражаться и реализовывать свои идеи. С помощью фото они могут продемонстрировать свои хобби, интересы и достижения, а также поделиться своими мыслями и эмоциями. Это позволяет им чувствовать себя более уверенно и находить поддержку среди окружающих.

Тем не менее контент, который имеет элементы откровенности, иногда публикуется из-за одной простой цели: привлечь внимание и завоевать популярность.

«Они хотят, чтобы их заметили, оценили и похвалили за внешность и стиль. Это может быть особенно актуально для молодых девушек, которые только начинают строить свою карьеру и искать свое место в обществе. Кроме того, публикация фотографий помогает получить комплименты и подтвердить свою привлекательность», — отметил Ляхвин.

По его словам, некоторые девушки стремятся выделиться среди сверстниц и продемонстрировать свою уверенность, независимость и сексуальность. Сексолог отметил, что в области психологии давно известно, что осознание своей привлекательности и сексуальных качеств способствует укреплению уверенности в себе и позволяет реализовать свою уникальность. Девушки исследуют границы своей сексуальности, определяя, что для них является значимым и притягательным, поделился специалист.

Он указал на то, что размещение откровенных снимков часто помогает справляться с неуверенностью и примиряться с самой собой, принимая свою истинную сущность.

Тем не менее нужно помнить, что нельзя заигрываться и терять свою индивидуальность на фоне множества откровенных фотографий, которые выставляются на обозрение. В противном случае окружение может воспринимать девушку только как объект страсти, а не как полноценную личность, заключил Ляхвин.