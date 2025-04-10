Сексолог Миллер рассказала, где покупать секс-игрушки, чтобы «не обжечься»

Лучше всего, конечно же, на официальных сайтах приобретать такие товары, где продавцы отвечают за качество, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Лучше всего, конечно же, на официальных сайтах приобретать такие товары. Поэтому абсолютно безопасно можно там купить», – сказала Миллер.

Она добавила, что в электронном виде сохраняется вся история покупок и чеки. Если что-то произошло у человека, он может предъявить иск уже конкретно такому крупному магазину.

«Если вы купили где-нибудь на китайском, скажем так, сайте, — сложно будет уже предъявить какие-то претензии и вообще найти каких-то людей, которые могут ответить за такое ЧП. Надо отметить, что травмы нечасто случаются и в результате фобий от этого не возникает», – уточнила сексолог.

Миллер пояснил, что все зависит от того, где человек приобретает эти товары.

«Фобии могут возникнуть исключительно с точки зрения использования этих игрушек, не более того. Я думаю, что от живого полового органа вряд ли будет какой-то ожог второй или третьей степени. Это скорее про некачественные товары», – заключила специалист.