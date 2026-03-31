Сексолог Крупская развеяла мифы о размере и «сквирте»

Кузбасский сексолог Елизавета Крупская разобрала распространенные мифы о размере полового члена, «сквирте», оргазме и влиянии питания на интимную жизнь, сообщает СтальМедиа .

Весной традиционно обсуждают рост интереса к отношениям и сексу. Сексолог Елизавета Крупская ответила на самые неловкие вопросы об интимной жизни.

Эксперт подчеркнула, что определить размер полового члена по внешности невозможно: связь с формой носа, стопой или пальцами научно не подтверждена. По ее словам, в удовольствии чаще важны возбуждение, смазка, ритм и внимание партнера, а ключевую роль в женском оргазме играет стимуляция клитора.

Крупская отметила, что влагалище эластично и не «растягивается» от обычной сексуальной активности. Афродизиаки чаще работают за счет атмосферы и ожиданий, а питание может влиять на вкус телесных жидкостей при регулярных привычках.

Эксперт добавила, что секс «из долга» снижает либидо, а чрезмерные «марафоны» могут привести к микротравмам. Неловкие моменты — часть физиологии, и относиться к ним стоит спокойно. Главным условием качественной интимной жизни она назвала взаимное уважение и эмоциональную безопасность.

