Сегодня в Дубне сделал остановку первый теплоход

На борту теплохода «Русь Великая» — 186 человек. В наукограде для туристов провели обзорную пешеходную экскурсию по Институтской части города. Путешественникам рассказали об истории закрытого поселка физиков-ядерщиков и о создании международного научного центра — Объединённого института ядерных исследований.

Впереди экскурсоводов Дубны ждет снова горячая пора. Прошлый туристический сезон стал одним из самых успешных. Всего было 159 судозаходов в город. Наукоград только с воды посетили больше 26 тысяч туристов. В этом году обещают увеличение турпотока на 10%.

«И коммунальные службы, и Музей Дубны готовится к встрече туристов. Уверен, здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Совсем скоро зацветет яблоневая аллея на набережной — это то, ради чего в Дубну приезжают сотни путешественников. Ждем всех в наш уютный и прекрасный город», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров

Дубненцы вышли встречать первый теплоход. Тем более, что его история очень интересна. Теплоход «Русь Великая» в прошлом — «Генерал Ватутин», судно 588 проекта, построенного в 1960 году в ГДР. С 2008 по 2012 год на судоремонтном заводе в Перми была проведена его глубокая модернизация. Сегодня этот теплоход оснащен по последнему слову техники: здесь установлены самые современные механика и оборудование, системы навигации. Таки пассажирских судов, которые ходят из Москвы до Соловецких островов и Архангельска напрямую, в России очень мало. Дело в том, что у шлюзов, через которые предстоит пройти кораблям, есть одна особенность: построенные еще в советские времена, они имеют узкие камеры. Чтобы обеспечить комфортные условия для путешествующих на северный остров, при разработке проекта теплохода «Русь Великая» этот факт был учтен.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.