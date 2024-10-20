Щелковский колледж принял участие в Едином дне открытых дверей

Колледж Щелкова поучаствовал в Едином дне открытых дверей. Мероприятия прошли во всех структурных подразделениях колледжа, а центральной площадкой стало СП № 4 в 1-м Советском переулке, где в этом году открылся образовательный кластер «Топливно-энергетический комплекс», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Колледж пригласил в гости старшеклассников школ, задумывающихся о выборе профессии, их родителей, а также представителей компаний-партнеров. Им тоже интересно, как оборудован новейший кластер и как в нем учат.

Для школьников провели мастер-классы и профессиональные пробы по специальностям колледжа. Под руководством преподавателей и студентов-старшекурсников они смогли своими руками выполнить несложные работы — монтаж электрических сетей, холодильного оборудования или систем кондиционирования.

Именно с них начинает свою трудовую деятельность сначала студент, а потом настоящий профессионал.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.