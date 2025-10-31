Сбитень и ягодный морс: какие напитки помогут легче перенести дождливую погоду

Легче перенести дождливую и ненастную погоду помогут такие согревающие напитки, как сбитень и морс из свежих ягод, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, задача согревающих напитков ясна из их названия — поддерживать температуру тела.

«В этом помогут прекрасные сбитни, которые делаются из заваренного меда с водой, специями и травами, их можно варьировать как угодно – на свой вкус. С ягодными соками есть всякие морсы, но не компот из сухофруктов, от них пользы нет, а вот морс из свежих ягод — другое дело», — посоветовал Прокофьев.

Он добавил, что необязательно для морса долго вываривать ягоды. Их можно залить кипятком и дать немного настояться, а затем взбить блендером. Так от напитка будут и вкус, и польза.

Разумеется, не все любят сами готовить напитки, поэтому в неприятную и слякотную погоду может помочь травяной чай.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.