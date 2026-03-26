Сбежавшему из РФ экс-владельцу шахты «Листвяжная» предъявили обвинения

Одному из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимиру Гридину грозит до 10 лет колонии из-за аварии в 2021 году, когда погиб 51 человек. Мужчина сбежал из России, но ему предъявили обвинения заочно, сообщает ТАСС .

На фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Мужчину объявили в международный розыск и заочно отправили под стражу на срок два месяца.

Гридин после аварии сбежал из России в Монако. Однако его точное местоположение сейчас неизвестно.

