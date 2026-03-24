Экс-замглавы Солнечногорска Ларина помещена под домашний арест

Суд избрал меру пресечения экс-замглавы Солнечногорска Антонине Лариной. Ее отправили под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители задержали Ларину в январе 2026 года. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, женщина была помещена под домашний арест.

Собеседник агентства заявил, что сумма взятки, которую получила Ларина, составила более 6,5 млн рублей.

Как пишет Telegram-канал «112», женщина получила деньги за содействие в заключении 16 муниципальных контрактов на сумму 580 млн рублей. За взятку Ларина обещала подписание актов о выполненных работах.

