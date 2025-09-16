Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Химки

В субботу в Парке им. Л. Н. Толстого жители и гости Химок отметили День города. Сбер принял участие в праздновании, организовав серию увлекательных мероприятий, передает пресс-служба Сбера.

Посетители площадки Сбера смогли проверить свою ловкость на кольцебросе и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом.

«Для Сбера быть частью такого масштабного праздника, как День рождения Химок — это большая честь и ответственность. Мы не просто организуем развлечения, а стремимся показать жителям, что современные технологии и финансовые сервисы могут быть увлекательными и доступными для каждого члена семьи. Химки — динамичный и современный город, и мы рады расти и развиваться вместе с ним. От всей души поздравляю всех химчан с этим праздником!», — поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Всей семьей обошли все площадки, но дольше всего задержались, конечно, у Сбера! Дети были в полном восторге от росписи домиков, призов и тату со СберКотом, а мы с мужем отдохнули в лаундж-зоне. Получился настоящий семейный выходной — веселый и с пользой!», — сказала жительница Химок Светлана Захарова.