Сбер выпустил карту с уникальным дизайном к 85-летию городского округа Химки

Сбер подготовил особенный подарок для жителей Химок — в честь 85-летия города банк представил ограниченный тираж банковских карт с уникальным дизайном. На карте изображен знаменитый Химкинский железнодорожный мост — символ развития и движения города.

«Эти карты созданы с особым вниманием к деталям и являются не просто финансовым инструментом, а символом связи жителей с историей города. Каждая карта — это маленькое окно в прошлое, настоящее и будущее Химок», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Заместитель Главы городского округа Химки Олеся Романова уточнила, что этот подарок является признанием значимости и красоты города, подчеркивает нашу гордость и любовь к нему.

«Уверена, что жители Химок по достоинству оценят этот шаг и почувствуют еще большую связь с историей и будущим нашего округа», — подчеркнула Романова.

Местные жители оценили подарок ко Дню города.

«Я считаю, что эти карты — отличное напоминание о том, как много значит наш город для всех нас. Я счастлива быть частью этой истории. Спасибо Сбербанку за такой символичный подарок к юбилею любимого города!» — сказала жительница Химок Татьяна Никифорова.

Оформление эксклюзивных карт возможно в отделении Сбера по адресу: г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 73.