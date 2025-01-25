Сбер открывает новые горизонты для студентов

В прошлом году более 800 студентов прошли практику в Среднерусском банке Сбербанка, и почти 50 из них уже стали частью команды банка, работающего в Московской области и девяти ближайших регионах, передает пресс-служба банка.

Среди практикантов — студенты ведущих вузов Москвы и Московской области, таких как МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, филиалы МИРЭА, РАНХиГС, Финансового университета, а также лучшие университеты Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской и Смоленской областей. Сбер создает условия для того, чтобы каждый студент мог найти свое место в профессии и раскрыть свои таланты.

Сбер предлагает студентам практики и стажировки, различные образовательные мероприятия, развитие soft и digital skills, а также уникальный курс для студентов ссузов, который готовит их к первой позиции в банке — Школа первой линии.

«Сбер — это уникальная площадка для обучения и развития, где студенты, благодаря накопленной нами экспертизе, могут получить не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры. Мы учим студентов работать с современными технологиями, такими как искусственный интеллект и большие данные, а также развивать soft skills — умение работать в команде, коммуницировать и мыслить критически. Для нас студенты — это не просто будущие специалисты, а инициаторы перемен, которые привносят свежие идеи и инновационные подходы. Поздравляю всех студентов с их праздником и желаю успехов в учебе, карьере и реализации самых смелых амбиций!» — уточнил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

История Марии Глазковой, выпускницы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, — яркий пример того, как практика в Сбере может стать стартом успешной карьеры.

«Стажировка в Среднерусском банке Сбербанка была для меня настоящим прорывом. Я не только узнала, как устроены процессы в крупной финансовой организации, но и улучшила свои навыки командной работы. После окончания практики я решила продолжить свой путь в Сбере и теперь работаю здесь», — поделилась она.

Ко Дню студента Сбер подготовил серию образовательных мероприятий, где эксперты поделятся знаниями о самых актуальных темах — от работы с искусственным интеллектом до основ предпринимательства и презентации идей. Это еще один шаг к тому, чтобы помочь студентам стать востребованными специалистами и реализовать свой потенциал.