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Самый счастливый мэр России устроил танцы с мулатами под «Матушку-землю»

Общество
0:41

Зажигательный перформанс на праздновании Дня Белоярского района ХМАО устроил его глава Сергей Маненков, которого называют самым счастливым мэром России. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина пустился в пляс вместе с шоу-группой «Килиманджаро» и его солисткой Мирей. Видео с танцем опубликовала ямальская этно-исполнительница Елена Лаптандер, которая тоже была приглашена на мероприятие.

Музыкальная группа исполняла песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Мэр поднялся на сцену и продемонстрировал зажигательные танцевальные движения. Зрители приветствовали его и тоже танцевали под известный трек.

По словам Лаптандер, зажигательный танец мэра на празднике сделал ее «самой счастливой певицей страны».

Глава Белоярского района прославился в Сети после того, как завел свой видеоблог. Он записывает необычные и самоироничные видеоролики, где ходит на охоту и рыбалку, выращивает овощи в Арктической зоне ХМАО, танцует в лодке и т. д. Маненков также любит выступать на мероприятиях со стендапом.

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