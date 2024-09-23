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Самые посещаемые карусели назвали в Подмосковье с 16 по 22 сентября

В Министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 16 по 22 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 15,29 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Домодедове — более 2600 человек; Сергиевом Посаде — более 2500 человек; Одинцове — более 2400 человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.