В Красногорске депутат проверил ход строительства 500-метрового автотоннеля

В Путилкове округа Красногорск ведется строительство нового 500-метрового тоннеля, который станет частью автодороги Путилково — Пятницкое шоссе. Этот объект ждут не только жители района, но и все обитатели округа, так как он поможет напрямую выезжать на МКАД и разгрузит другие выезды, перераспределив транспортные потоки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход строительства показали депутату совета депутатов округа, заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Артуру Бадретдинову. Он отметил, что строительство ведется уже около 2 лет. Подрядчик объяснил, что сроки затянулись из-за согласования с Москвой и переноса электросетей.

Несмотря на трудности, строители обещают запустить подземный пешеходный переход раньше установленных сроков. Такое решение было принято по просьбам жителей района, чтобы дети уже с середины сентября могли безопасно переходить дорогу.

По словам Артура Бадретдинова, на данный момент завершается бурение свай (всего их порядка 580). После гидроизоляции строители приступят к укреплению стен бетоном. Депутат выразил уверенность, что объект будет готов до сентября.

Чтобы увидеть, как идет строительство объекта в динамике, заместителю руководителя фракции «Единая Россия» предложили приехать через месяц. К тому времени строители будут работать уже в самом тоннеле.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.