Ликсутов: по проспекту Багратиона проехали почти 15 млн раз с момента открытия

В сентябре 2023 года на западе столицы запустили скоростную платную магистраль — проспект Багратиона, с тех пор по ней проехали почти 15 млн раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Построенная по концессионному соглашению новая автодорога улучшила транспортное обслуживание более 1,5 млн жителей Москвы и Подмосковья.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы привлекаем частных инвесторов к реализации крупных инфраструктурных проектов с помощью механизма государственно-частного партнерства. Запуск проспекта Багратиона позволил значительно снизить трафик на Московской кольцевой автодороге, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте и других прилегающих магистралях. Путь от МКАД до делового центра „Москва-Сити“ по новой автодороге занимает в среднем около 10 минут. С момента открытия магистрали в 2023 году автомобилисты проехали по ней около 15 млн раз», — уточнил Ликсутов.

В ходе строительства работы по возведению искусственных сооружений и укладке дорожного основания велись параллельно на нескольких участках. Также были осуществлены работы по переустройству существующих инженерных сетей, включая системы теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации и телекоммуникационной инфраструктуры.

«Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений — например, инвестиции в создание проспекта Багратиона составили более 68 млрд рублей. Применение концессионного механизма позволило городу минимизировать бюджетные траты на строительство проспекта Багратиона: все финансовые обязательства по проектированию, возведению, техническому обслуживанию и эксплуатации магистрали взял на себя инвестор. Общая протяженность магистрали составляет 22 км, при этом практически треть пути приходится на эстакады, путепроводы, мосты. Дорога стала новой визитной карточкой Москвы, уникальным проектом за счет применения в ее создании самых современных технологий», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2013 года город заключил с инвесторами 10 концессий и 1 соглашение о ГЧП в сферах образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ, гостиничного обслуживания, а также 1 соглашение о ГЧП в сфере экологии. При этом общий объем инвестиций в проекты составит порядка 314 млрд рублей. Уже введены в эксплуатацию объекты по 4 проектам ГЧП.