сегодня в 18:43

Самую низкую температуру на Земле зафиксировали в Якутии

За прошедшие сутки на Земле рекордно низкие температуры были зарегистрированы в Покровске, на метеорологической станции Сухана и в селе Крест-Хальджай в Якутии, сообщает ТАСС .

«Мировой „топ-3“ возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса», — заявили в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства добавил, что замкнул тройку лидеров населенный пункт Крест-Хальджай, где столбики термометров опустились до минус 48,7 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет на Новый год в российской столице.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.