«Самую богатую ученицу Кийосаки» Наталию Закхайм и ее мужа отправили в СИЗО

По делу о мошенничестве задержанные бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж и сообщница были отправлены в СИЗО столицы до 29 августа, сообщает «Царьград» .

Ранее Закхайм с семьей задержали в аэропорту Санкт-Петербурга после прилета из Мексики. Ее сына задержали дома. Затем семью привезли в Москву, где на Закхайм еще поступают заявления от потерпевших.

По информации прокуратуры города, в отношении задержанных были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Сейчас им вменяется три эпизода мошенничества, которое было совершено организованной группой. Ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

Как считают специалисты, в 2021 Закхайм, которая позиционирует себя как самая богатая ученица Кийосаки, создала ОПГ для хищения денег под предлогом продажи и прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К участию она привлекла сообщницу Любовь Струлеву, а также мужа и сына.

Они «разработали» курс по инвестициям, к нему записали видеоуроки. Все это злоумышленники сделали для продажи «курсов», создавая у покупателей ложное впечатление о деятельности по инвестированию, в том числе на иностранном рынке недвижимости.

Бизнес-курс Закхайм мог стоить до 1 млн рублей. При этом коуч и сообщники взятые обязательства по обучению и инвестированию не исполняли, деньги покупателям не вернули, а потратили.

Роберт Кийосаки — американский бизнесмен, инвестор и писатель. Он написал несколько книг по инвестированию, в том числе «Богатый папа, бедный папа», которая стала очень популярна в мире. Занимается вопросами обучения в сфере инвестирования.