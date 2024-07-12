Baza: семью «самой богатой ученицы Кийосаки» задержали за мошенничество в РФ

«Самую богатую ученицу Роберта Кийосаки» задержали в России вместе с супругом и сыном. Бизнес-коуча Наталью Закхайм с семьей подозревают в введении в заблуждение клиентов под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям, сообщает Baza .

Закхайм и ее семью задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, когда они прилетели из Мексики. Сына бизнес-коуча задержали дома. Далее семью привезли в Москву, где у «самой богатой ученицы Кийосаки» есть сложные вопросы с потерпевшими.

Сейчас семья бизнес-коуча находится в ИВС, их допрашивают. Удалось также задержать бизнес-партнера Натальи Закхайм Любовь Струлеву. Все они проходят по статье «Мошенничество».

Заявления на Наталью Закхайм продолжают поступать, пока точно неизвестно, сколько потерпевших будет в ее деле. Все они приобрели курсы по инвестированию в недвижимость, но позже оказались обманутыми. Стоимость курса доходила до 1 млн рублей.

Роберт Кийосаки является американским предпринимателем, инвестором и писателем. Он написал ряд книг по инвестированию, в том числе известную «Богатый папа, бедный папа». Основал частную образовательную компанию Rich Dad Company, которая предлагает обучение в области личных финансов и бизнес-образования. Кийосаки также разработал игры для обучения детей и взрослых понятиям бизнеса и финансов.