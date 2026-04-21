Самовар, шашлыки, алкоголь: как цыгане отметили Радоницу на кладбище

В Радоницу цыгане целыми таборами собрались на кладбище в Екатеринбурге, чтобы помянуть усопших. Они ходят толпами от могилы к могиле, здороваются, жарят шашлыки и топят самовары, сообщает E1.RU .

Несмотря на ужасную погоду, которая в этот раз накрыла Екатеринбург, столы цыган на Широкореченском кладбище ломятся от угощений и алкоголя. Оказалось, что Радоницу представители этой народности отмечают именно так.

«Холодно в этом году, а так да — и шашлыки мы жарим, и самовары топим. Но в такую погоду не посидишь, вот и собираемся уже», — рассказал один из мужчин.

Убирают могилы цыгане за день или два до Родительского дня. Народ рома верит, что религиозные праздники особенно важны для табора.

Поскольку раньше цыгане были кочевниками, каждый год они выбирали, чью могилу посетить. Там на месте они устраивали лагерь, так появилась традиция накрывать столы у могил родственников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.