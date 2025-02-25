Самого богатого депутата Сургута захейтили до трудоустройства на автомойку
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Депутат городской думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов устроился на автомойку. Ранее Барсов, являющийся самым богатым парламентарием своего города, попал в скандал после предложения пенсионерам поработать автомойщиками, сообщает URA.RU.
После получения порции гнева Барсов заявлял, что освоит новую профессию на собственном примере.
Депутат провел свой первый рабочий день на автомойке 25 февраля. Барсову будут платить за каждую вымытую машину и по 35% от суммы, которую отдаст клиент.
«Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий. <…> Я не имел ничего негативного, когда советовал идти работать на мойку — мне что, мозгов не хватает? Если люди все перевирают, это их проблемы», — высказался парламентарий.
Сургутский депутат и по совместительству президент Федерации малой авиации Югры Евгений Барсов в своей последней налоговой декларации указывал, что владеет 26 квартирами, 10 самолетами и собственным газопроводом. Позже в интервью парламентарий признавался, что ему пришлось продать половину своего имущества ради содержания частного аэродрома.