Самого богатого депутата Сургута захейтили до трудоустройства на автомойку

Депутат городской думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов устроился на автомойку. Ранее Барсов, являющийся самым богатым парламентарием своего города, попал в скандал после предложения пенсионерам поработать автомойщиками, сообщает URA.RU .

После получения порции гнева Барсов заявлял, что освоит новую профессию на собственном примере.

Депутат провел свой первый рабочий день на автомойке 25 февраля. Барсову будут платить за каждую вымытую машину и по 35% от суммы, которую отдаст клиент.

«Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий. <…> Я не имел ничего негативного, когда советовал идти работать на мойку — мне что, мозгов не хватает? Если люди все перевирают, это их проблемы», — высказался парламентарий.

Сургутский депутат и по совместительству президент Федерации малой авиации Югры Евгений Барсов в своей последней налоговой декларации указывал, что владеет 26 квартирами, 10 самолетами и собственным газопроводом. Позже в интервью парламентарий признавался, что ему пришлось продать половину своего имущества ради содержания частного аэродрома.