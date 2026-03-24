Садовод раскрыла секрет по ускорению роста рассады в 2 раза

«Хочу посоветовать садоводам при возможности выставлять рассаду на солнышко. Потому что с естественными солнечными лучами не сравнится ни одна профессиональная, пусть даже самая мощная лампа. Если есть возможность, выносите в дневные часы на лоджию при условии, что она застекленная и температура там не ниже 16 градусов. Рассада начнет расти в два раза быстрее после пребывания на солнышке. Даже нескольких часов в день достаточно, чтобы вы заметили результат», — советует Самойлова.

Она добавила, что к советам из интернета и социальных сетей стоит отнестись с долей настороженности. Там можно встретить массу рекламы разных удобрений. Они вполне способны погубить рассаду. Самойлова отмечает, что у нее замкнутая корневая система, которая не промывается дождями.

«Когда вы используете удобрения, всегда уменьшайте дозу в два раза от указанной в инструкции. И применяйте удобрения только после полива, по влажной почве», — делится советами Самойлова.

