С регоператором и предпринимателями Талдомского округа обсудили обращение с ТКО

Взаимодействие предпринимателей с региональным оператором по обращению с ТКО обсудили на совещании в администрации округа. Под руководством главы Талдомского округа Юрия Крупенина прошла встреча руководства Сергиево-Посадского регионального оператора с представителями малого и среднего бизнеса. Участники встречи обсудили проблемные вопросы, алгоритм взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные сотрудники компании, оказывающей услуги по сбору и вывозу отходов на территории Московской области, напомнили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям основные аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами, обратили внимание, что обязанность своевременного предоставления актуальных сведений по объекту недвижимости, находящейся в собственности, лежит на потребителе.

Итогом встречи стал протокол с перечнем поручений, взаимных договоренностей и сроками их исполнения.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.