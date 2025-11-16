С начала года в Подмосковье 7 тыс жителей терялись в городах и 4,4 тыс — в лесу
Жители России чаще всего теряются в городе, а не в лесу. Большинство заявок приходится на населенные пункты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Во время «грибного сезона» количество потерявшихся в лесу россиян действительно увеличивается. Однако большая часть поисков происходит в городе.
С начала 2025 года в городах РФ потерялись примерно 36,1 тыс. россиян. Вне населенных пунктов пропали 8 041 человек.
В Подмосковье заметна аналогичная тенденция. 7 008 человек пропали в городах. 4 421 потерялись в лесу.
Суммарно с начала года в «ЛизаАлерт» было отправлено 44,3 тыс. заявок на поиск исчезнувших. 35,6 тыс. человек были найдены живыми. 2,3 тыс. умерли к тому времени, как их нашли. Также 216 обращений люди отправили для розыска исчезнувших более года назад.
