С начала года в Химках провели 17 выездных администраций

В городском округе Химки с начала года провели 17 выездных администраций. К представителям профильных служб обратились более 800 химчан. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Итоги работы выездных администраций подвели в ходе общегородского совещания под руководством главы Химок Дмитрия Волошина, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Выездная администрация — это важная практика, которая уже показала свою эффективность. Химчане могут получить подробные консультации от представителей профильных подразделений администрации, не выезжая за пределы района. Для нас — это возможность понять проблематику на местах и своевременно реагировать на ситуации», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В формате выездной администрации каждый химчанин может получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности и другим направлениям. «С начала года мы провели 17 выездных администраций, приняли более 800 обращений. Большая часть вопросов горожан отработана сразу на месте. Кроме того, за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан», — отметил заместитель главы Химок Андрей Зайцев. Кроме того, муниципальный центр управления регионом ежедневно проводит аналитику по обращениям жителей. Затем на еженедельной основе на места выезжают представители администрации, заместители главы совместно с профильными управлениями для оперативной отработки обращений. По итогам встреч с жителями определяют план дальнейших работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.