С квасом или на кефире: какая окрошка полезнее всего?

Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф, эксперт Григорий Мосин заявил, что традиционное летнее блюдо окрошка отличается разными полезными свойствами для организма в зависимости от основы — кваса, кефира, сыворотки или даже минералки, сообщает Газета.ru .

«Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника. Она освежает и тонизирует благодаря легкой газированности», — сказал Мосин.

По его словам, лучше брать домашний или живой квас, магазинный часто оказывается слишком сладким и может содержать вредные консерванты.

Еще более полезной для желудочно-кишечного тракта эксперт назвал кефирную окрошку: она содержит пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника, кальций, белок и витамин D.

Наконец, экзотическая окрошка на минеральной воде может даже утолить жажду и не перегружает ЖКТ. Она подойдет тем, кто отказывается от кисломолочных продуктов и кваса, а окрошка на сыворотке хороша для постного или диетического питания.