С января учителя Подмосковья подали почти 2 тыс заявок на выплату за аренду

Педагоги Подмосковья с начала 2026 года подали на региональном портале почти 2 тыс. заявлений на выплату по аренде жилья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на региональный портал поступило почти 2 тыс. заявлений от педагогов на выплату по аренде жилья. Услуга «Выплаты педагогическим работникам» по аренде жилья доступна в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты».

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, приложить документы и указать реквизиты для перечисления денег. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет приложенные документы и выявляет неверные файлы. При оформлении заявления также потребуется согласие супруга на обработку персональных данных.

Выплату могут получить учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и химии, а также начальных классов. Они должны работать не менее чем на 1,5 ставки, а учителя начальных классов — не менее 25 часов. Кроме того, у педагогов и членов их семей не должно быть жилья в Подмосковье в собственности или по договору социального найма.

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.