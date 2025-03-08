С 8 марта волонтеры поздравили женщин на весенних улицах Можайска

Волонтеры Подмосковья в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» подготовили для женщин, девушек и девочек приятные подарки к Международному женскому дню: розы, поздравительные открытки и сердечки, сделанные своими руками. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция проходила вблизи Можайского культурно-досугового центра, возле пересечения улиц Московской, Красных партизан и Клементьевской. На оживленном перекрестке волонтеры передали поздравления многим жительницам Можайска.

«Дорогие мамы, бабушки и женщины нашего округа! Хотим вас искренне поздравить с праздником 8 марта. Мы вас всех очень любим, спасибо что вы есть!» — поделился теплыми словами волонтер.

Акция «Вам, любимые!» проходит во многих городах России. Уже более 5 лет ежегодно волонтеры по всей стране радуют женщин цветами и поздравлениями в этот прекрасный праздник.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.