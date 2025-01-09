С 2020 года молочно-раздаточные пункты Москвы получили 150 тыс тонн продукции

С 2020 года молочно-раздаточные пункты столицы получили свыше 150 тысяч тонн разнообразной продукции по офсетному контракту, при этом значительная доля составляет прошлогодние поставки, сообщает «Бриф24» .

В основном, речь идет о молоке, соках, кисломолочных продуктах и твороге, производимых на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах, которые обладают статусом промышленного комплекса и соответствующими налоговыми льготами.

Такой подход позволил существенно упростить задачу по обеспечению города местной молочной продукцией, что было подчеркнуто мэром Москвы Сергеем Собянином в социальных сетях. За три года реализации контракта более 50 тысяч тонн продукции поступило только в прошлом году, что составляет почти одну треть общего объема поставок.

Предприятия, производящие эти продукты, сделали значительные шаги к модернизации своих мощностей, что дало возможность экономить средства и инвестировать их в развитие. Офсетные контракты на поставку продуктов для молочно-раздаточных пунктов стали важным шагом для Москвы в контексте повышения продовольственной безопасности и поддержки местных производителей.