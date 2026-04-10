С 13 по 24 апреля состоится XII Московский областной чемпионат «Абилимпикс». Его сновными площадками соревнований станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж, Колледж «Подмосковье», ОЦ «Созвездие» и Электростальский колледж, передает пресс-служба министерства образования Московской области.

В чемпионате примут участие более тысячи четырехсот конкурсантов по 90 компетенциям: «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Архитектор будущего (нейросетевое искусство)», «Исполнительское мастерство (Вокал)», «Кондитерское дело», «Ногтевой сервис», «Техник-протезист», «Сыроварение», «Фотограф» и другие. Соревнования пройдут в 3 категориях — «школьники», «студенты», «специалисты».

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 12 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Для юных участников младшего школьного возраста пройдет Фестиваль знакомства с профессией по направления «Агрофермер», «Адаптивная физическая культура», «Швея», «Изобразительное искусство», «Повар». А для лиц с множественными нарушениями — Фестиваль возможностей по 8 направлениям, среди которых «Декорирование предметов интерьера», «Озеленение», «Искусство пения» и другие.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Московской области включены новые направления: «Бариста», «Ветеринария», «Гид-экскурсовод», «Горничная», «Кузовной ремонт», «Лабораторный и химический анализ», «Метрология», «Специалист по социальной реабилитации», «Фельдшер», «Ювелирное дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.