Рыбий хвост, клюкарза, уголок: какие виды стамесок бывают и для чего

Новичку в плотницком деле легко запутаться в видах и формах стамесок, но если знать базовые принципы и значения, то можно легко выбрать инструмент под собственные нужды и задачи, сообщает Общественная служба новостей .

Прежде всего, данный инструмент следует разделять по строению полотна. От этого параметра зависит, как стамеской работать и какие у нее функции.

Есть прямая стамеска — самый распространенный вид. Это универсальный инструмент с прямым полотном. А в клюкарзе и полуклюкарзе изогнутые полотна. Они отличаются плавностью, используются для изготовления ложек или мисок, удаления материала из труднодоступных мест. Обратная клюкарза является «зеркальным отражением» обычной. Эту стамеску используют для обработки внешних элементов изделия.

Еще инструменты различаются по профилю. Для художественной резьбы следует выбирать различные по конфигурации. Так, плоская необходима для выборки фона изделия, а полукруглая различается по номерам (чем меньше цифра, тем ближе она к плоской, а чем выше — тем более округлая).

Стамеска-уголок, или «эйсмус». Она имеет угол профиля от 60 до 90 градусов. Но можно встретить и другие значения. Еще она может быть и прямой, и клюкарзой.

Еще есть профили церзик и скобчатая. По сути, это тот же уголок, но острие угла скруглено и напоминает латинскую букву U.

Специализированные стамески предназначены для спецзадач, когда работать обыкновенными очень сложно или невозможно.

Alongee предназначена для работы со шрифтами. Рыбий хвост имеет резкое расширение к режущей кромке, за счет чего напоминает хвост рыбы. Нужен для работы по дереву в труднодоступных местах либо для создания соединения «ласточкин хвост».

Стамеска-секира — это разновидность «рыбьего хвоста» с радиусной режущей кромкой. Косая — это плоская стамеска, у которой режущая кромка идет под углом. Нужна для реза в труднодоступных местах при работе с фоном, а также при работе с углами.