Ружицкий поздравил активистов благотворительного фонда «Домашний очаг» с 8 марта

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил активистов благотворительного фонда «Серебряные волонтеры Подмосковья» — «Домашний очаг» с международным женским днем 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поздравляю с наступающим Международным женским днем 8 Марта актив благотворительного фонда «Серебряные волонтеры Подмосковья» — «Домашний очаг». Его возглавляет человек с большим сердцем — Марина Исаева», — отметил Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что женщины-волонтеры ежедневно совершают благие дела в поддержку СВО, формируют крепкий тыл для наших бойцов.

«Благодарю активистов волонтерского объединения за их труд: изготовление окопных свечей, маскировочных сетей, вязание теплых вещей, помощь полевым госпиталям и многое другое», — добавил он.

Также Владимир Ружицкий вручил знак отличия «За плодотворный труд» Ирине Котовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.