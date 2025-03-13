Ружицкий поблагодарил бизнесменов за обеспечение школьников Люберец питанием

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий выразил благодарность предпринимателям за их существенный вклад в организацию питания школьников муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более 95% обучающихся в г. о. Люберцы детей питаются в школьных столовых. Депутатский корпус на постоянной основе проводит мониторинг пищеблоков с оценкой меню и качества блюд. Можно с уверенностью сказать, что поставщики справляются со своей задачей и выполняют ее ответственно», — отметил Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что многие компании, связанные с образовательной сферой, активно участвуют в сборе гуманитарных грузов для нужд СВО.

«От совета депутатов благодарю за плодотворный труд и общественную работу предпринимателей Ирину Геращенко и Тамару Стручалину, которые много лет занимаются организацией школьного питания в округе. Ценно, когда коллектив, помимо своей основной деятельности, стремится сделать нечто большее — важное и необходимое для жизни других людей», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.