сегодня в 16:09

«Русская община» открыла сервер в Minecraft, где игроки сражаются с «ордой»

«Русская община» открыла собственный сервер в игре Minecraft. Там пользователям предложат защищать деревню от «ордынцев», сообщает « Осторожно, новости ».

Проект получил название «Русский крафт». Сервер станет «цифровой площадкой» для воспитания духа. С помощью игры детям будут прививать патриотические ценности.

Планируется, что пользователи будут становиться «опорой русского народа». Таким образом община планирует вносить вклад в патриотическое воспитание юных жителей РФ.

«Пусть наши дети играют с пользой, играют с нами», — отметили в анонсе.

В «Русском крафте» созданы Рязань и Козельск. Игрокам предложат быть «защитниками родной земли». Также там есть полигон для тренировок и традиционные забавы. В дальнейшем организаторы собираются проводить соревнования в реальной жизни.

