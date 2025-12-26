«Русская община» открыла сервер в Minecraft, где игроки сражаются с «ордой»
Фото - © скриншот
«Русская община» открыла собственный сервер в игре Minecraft. Там пользователям предложат защищать деревню от «ордынцев», сообщает «Осторожно, новости».
Проект получил название «Русский крафт». Сервер станет «цифровой площадкой» для воспитания духа. С помощью игры детям будут прививать патриотические ценности.
Планируется, что пользователи будут становиться «опорой русского народа». Таким образом община планирует вносить вклад в патриотическое воспитание юных жителей РФ.
«Пусть наши дети играют с пользой, играют с нами», — отметили в анонсе.
В «Русском крафте» созданы Рязань и Козельск. Игрокам предложат быть «защитниками родной земли». Также там есть полигон для тренировок и традиционные забавы. В дальнейшем организаторы собираются проводить соревнования в реальной жизни.
