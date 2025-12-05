Руководитель технопарка Подмосковья стал лауреатом президентской премии

Руководитель технопарка физтех-лицея им. П. Л. Капицы Андрей Богданов удостоен премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» в специальной номинации «Страну меняют люди». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Премия «Россия — страна возможностей», учрежденная по поручению президента России, призвана отмечать инициативных граждан, которые своим примером развивают общество и реализуют социально значимые инициативы для страны. В 2025 году в рамках проекта более 58 000 участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они создают возможности для других.

Номинация «Страну меняют люди» была представлена Агентством стратегических инициатив (АСИ) для граждан, создающих прорывные проекты в своей отрасли. Эксперты АСИ выбрали 10 победителей из 100 претендентов, представивших наиболее перспективные и проработанные проекты.

Андрей Богданов был удостоен премии за создание образовательной платформы по развитию естественно-научного и инженерного образования на базе фонда развития физтех-школ при поддержке МФТИ и физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Под его руководством реализуется более 20 проектов, охватывающих свыше 85 000 участников из 70 регионов страны. В рамках платформы проходят уникальные проектные смены, олимпиады, интенсивы и конференции для школьников и педагогов. Это помогает обучающимся выявлять профессиональные интересы и открывает новые возможности для поступления в ведущие вузы.

Торжественная церемония награждения второго сезона премии состоялась в Мастерской управления «Сенеж» 2 декабря 2025 года.

