Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Наумов поздравил воинов-связистов С Днем части

Зампред Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 92 годовщине Учебного центра войск связи, дислоцированного в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции КПРФ Мособлдумы Александра Наумова.

Учебный центр войск связи был создан в 1932 году, и на протяжении 92 лет занимается подготовкой высококлассных воинов-связистов. Выпускники учебного центра принимали участие в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг за пределами СССР и Российской Федерации. Среди тех, кто сейчас обучает молодых воинов, есть участники пятидневной войны 2008 года, Крымской весны 2014 года, операций в Сирии.

Примерно половина офицеров, прапорщиков и сержантов — участники Специальной военной операции. В рядах подразделений, построившихся на плацу в честь знаменательной даты, стоят военнослужащие, награжденные боевыми орденами и медалями за подвиги, совершенные на полях сражений СВО.

Для участия в торжественном мероприятии были приглашены ветераны части, представители региональной и муниципальной власти, руководители предприятий, оказывающих помощь Учебному центру.

Заместитель Председателя Московской областной Думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов поздравил личный состав Учебного центра с 92 годовщиной со дня основания части:

— Дорогие товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой. 92 года исполнилось со дня создания вашей части. Это важное событие. Воины-связисты в годы Великой Отечественной войны обеспечивали Победу над фашистским зверем, который с 1941 по 1945 год пытался уничтожить нашу страну. Ему не удалось это сделать, благодаря подвигу наших воинов, благодаря народу, который встал плечом к плечу со своей армией.

Многие воины-связисты, принимавшие участие в Великой Отечественной войне с гордостью носят звание Героя Советского Союза, являются кавалерами высших орденов, награждены боевыми медалями. После Великой Отечественной войны многие военнослужащие вашей части участвовали в боевых действиях, выполняя интернациональный долг за пределами Родины.

Многие из вас участвовали или участвуют в СВО. Честь вам и слава и низкий поклон. Вы защищаете будущее нашей страны. Я желаю вам свершений, подвигов во имя нашей Отчизны! Победа будет за нами! На федеральном уровне — президент, премьер-министр, правительство, Государственная Дума принимают решения по поддержке и развитию наших Вооруженных Сил.

В ходе торжественного мероприятия, командир Учебного центра, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, вручил своим подчиненным государственные награды за подвиги, совершенные в зоне СВО: Георгиевский крест, медаль «За отвагу», медаль Суворова. Также командир вручил кубок и золотые медали команде Учебного центра, занявшей первое место в Вооруженных Силах РФ в состязаниях связистов.

После зачитывания праздничного приказа и прохождения торжественным маршем на плацу, прошли показательные выступления воинов Учебного центра. Были показаны действия взвода связи в бою.

Затем перед штабом части прошло торжественное открытие бюста великого русского полководца — генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.