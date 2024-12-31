Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме наградил работников совхоза имени Ленина

сегодня в 19:30

В Доме культуры совхоза им. Ленина прошло традиционное предновогоднее торжественное мероприятие. В нем принял участие заместитель Председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, сообщила пресс-служба фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Депутат регионального парламента Наумов наградил почетными грамотами Мособлдумы рабочих и управленцев предприятия. На сцену за наградами и подарками выходили руководители подразделений, трактористы, слесари, агрономы, зоотехники, водители.

На мероприятии подвели итоги года и поздравили работников совхоза, культурного центра и управляющей компании с прошедшим «Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Такие предновогодние вечера стали доброй традицией. Героями праздника стали рабочие и управленцы совхоза, которые в этом году отличились высоким профессионализмом и добросовестным отношением к работе.

Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов отметил, что работа сельскохозяйственного предприятия высоко ценится. Здесь выращивают и производят качественную продукцию.

«В наступающем Новом году хотелось бы пожелать, чтобы совхоз им. Ленина развивался, чтобы достаток ваш рос, чтобы было благополучие в ваших домах! Успеха, удачи и здоровья! С Новым годом!», — отметил в своем поздравлении руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

После торжественной части состоялся концерт, который подготовили воспитанники и участники многочисленных детских и взрослых творческих студий и коллективов, работающих на территории совхоза им. Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.