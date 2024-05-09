Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов поздравил студентов МФЮИ с Днем Победы

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вуза. В начале торжественного собрания, участникам мероприятия был показан видеоролик «Бессмертный полк МФЮИ», для которого студенты и преподаватели предоставили фотографии своих героев — участников Великой Отечественной войны и информацию об их боевом пути. С нескрываемым интересом собравшиеся в аудитории посмотрели интервью с ветераном Великой Отечественной войны, жителем городского округа Ступино — Николаем Точиковым, записанное в 2021 году студентами МФЮИ. К сожалению, в этом году герой ушел из жизни.

Затем перед собравшимися выступил заместитель Председателя Московской областной Думы Александр Наумов. Он поздравил студентов и преподавателей с наступающим праздником — Днем Великой Победы и отметил: «79 лет назад наша страна одержала Победу над мировым злом — фашизмом. Народ Советского Союза в Великой Отечественной войне сражался не только с фашисткой Германией, но и практически со всей Европой, которую объединил Гитлер. Сейчас опять, как и в годы Великой Отечественной войны, Европейские страны, во главе с американцами, развязали агрессию против нашей Державы. Русскому миру объявлена война на уничтожение. Для этого, при поддержке Запада, на Украине возрожден фашизм. Они снабжают режим Зеленского оружием. Как и в годы гитлеровской агрессии, на нацистский режим Украины работает не только вся военная промышленность Европы, но и военная промышленность США и Британии. Гитлеровская Германия развязала войну против СССР с целью уничтожить нашу страну и уничтожить наш народ. Во время Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов советских граждан и большая часть — это мирные жители. Фашисты расстреливали наших людей, сжигали их заживо, не щадили женщин, детей и стариков. То же самое мы видим и сейчас на Украине. Десять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе были убиты и сожжены люди, которые хотели только одного — говорить на русском языке. В зоне СВО, на освобожденных от украинских войск территориях находят захоронения мирных граждан, которые были расстреляны или замучены. Память о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне дает нам силы выстоять сейчас в новом противостоянии с коллективным Западом. Наши героические воины сражаются за сохранение нашей страны и народа. Среди них много наших земляков, в том числе добровольцев, заключивших контракты с Министерством обороны. Сейчас большинство бойцов на линии фронта — именно добровольцы. Для Победы важна сплоченность народа и поддержка наших героических воинов! Благодарю вас за участие в сборе гуманитарных грузов для наших военных и жителей прифронтовых регионов. КПРФ к 9 мая отправила 125 юбилейный, многотонный гуманитарный конвой, готовится очередной в июне. Так же постоянно отправляются грузы в определенные подразделения. На федеральном и региональном уровне принимаются меры поддержки наших воинов и их семей. Мы продолжим эту работу. Сегодня состоялась инаугурация Президента России. Это важнейшее событие для нашей страны, да и для всего мира. В России во все времена от первого лица зависело очень многое.

Президент является Верховным Главнокомандующим, определяет стратегию развития страны, представляет Россию на международной арене и многое другое.

Путин обозначил главные направления развития страны. Необходимость быть сильной, умной и образованной страной. Ценить и сохранять главные ценности, которые лежат в основе нашей тысячелетней государственности.

Президент подчеркнул, что главная задача — это укрепление суверенитета на основе самодостаточности».

В заключение своего выступления, Александр Наумов поздравил собравшихся с великим праздником — Днем Победы. «Мы можем победить только сплотившись плечом к плечу! Нам нужна Победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим», — подытожил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Затем депутат-коммунист Александр Наумов вручил Благодарности Московской областной Думы на добровольческую (волонтерскую) деятельность заведующей Кузьминским Домом культуры Валентине Ширкеевой и специалисту по работе с молодежью клуба «Единство» Татьяне Лемеш. Они осуществляют большую работу с ветеранами вооруженных конфликтов и участниками СВО, с детьми и молодежью, а также вносят большой вклад в сбор и отправку гуманитарных грузов.

Студентов, преподавателей и гостей поздравил с приближающимся Днем Победы исполняющий обязанности директора МФЮИ, депутат-коммунист Совета депутатов городского округа Ступино Игорь Колтыгин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.