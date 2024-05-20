Press TV: спасатели обнаружили местонахождение вертолета Раиси

сегодня в 05:20

Местонахождение вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси обнаружено, спасатели приближаются к месту происшествия, передает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

Ранее сообщалось, что иранские спасатели достигли «источника тепла», обнаруженного турецким беспилотником, но следов вертолета президента Ибрагима Раиси не обнаружили.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземные поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.