РТРС предупредила о кратковременных проблемах с телеэфиром

С 27 сентября по 20 октября жители России могут столкнуться с кратковременными помехами при просмотре телеканалов из-за природного явления — солнечной интерференции, сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

В этот период Солнце ежедневно на несколько минут оказывается на одной линии со спутниками связи и наземными приемными станциями, что создает радиопомехи.

Осенняя интерференция, традиционно начинающаяся после дня равноденствия, затрагивает разные регионы страны в разное время, но не более двух недель для каждого субъекта. В РТРС подчеркивают, что современные цифровые технологии и заранее подготовленные альтернативные источники сигнала сведут сбои к минимуму.

Зрители могут заметить лишь единичные случаи кратковременного «замерзания» изображения или пропадания звука, преимущественно в дневные часы. Явление носит сугубо технический характер и не требует действий со стороны пользователей — вещание восстановится автоматически в течение нескольких минут.

Солнечная интерференция происходит дважды в год — весной и осенью — и является общепланетарным явлением, не связанным с работой операторов связи.