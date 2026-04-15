RT и певица Жасмин помогли семье после потопа в Дагестане

RT и певица Жасмин оказали помощь жительнице Дагестана, которая вместе с двумя детьми и матерью осталась без дома после паводка.

Во время наводнения вода за считаные часы уничтожила дом Мадины. Женщина одна воспитывает двоих детей и ухаживает за пожилой матерью. Семья жила на доход около 40 тыс. рублей в месяц: Мадина работает бухгалтером, мать — в полях.

«Сейчас обо всем думаешь — и думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего… У меня нет ни отца, ни брата, ни мужа. Есть только двое детей и мама. Приходится тянуть на себе. Я сама после операции, у меня в позвоночнике штифты», — рассказала Мадина.

По ее словам, когда начала прибывать вода, семья помогала соседям укреплять канавы.

«Проезжала машина — и он (ред. — водитель) говорит: „Что вы делаете?“ Сейчас, говорит, двухметровая волна сюда идет, быстро уходите… За какие-то считаные часы смело все, что нажито годами. У нас был большой забор, большие двери. Дверь просто унесло», — поделилась женщина.

Мадине требуется новая операция из-за грыж позвоночника. Певица Жасмин приобрела для семьи одежду и стиральную машину, а также оплатит временное жилье.

«Спасибо большое, Жасмин. Спасибо за поддержку… Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно… вообще не справились бы», — добавила она.

RT продолжает работать в регионе и организует адресную помощь пострадавшим от паводков.

