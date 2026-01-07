Рождество Христово 7 января: традиции праздника и как встречать

7 января православные россияне отмечают Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник является одним из главных среди христианских. Он — государственный в примерно 100 странах мира.

Православные отмечают Рождество Христово 7 января. У католиков оно проходит 25 декабря. Входит в число двунадесятых праздников.

Рождество связано с появлением на свет Иисуса Христа. В этот день в Вифлееме родился Богомладенец, Сын Божий от Девы Марии, Богородицы.

Христос жил небогато. Он родился в пещере, за городом. Первыми его посещали не правители и вельможи, а пастухи. Им Ангел рассказал о Рождестве Христовом.

Пастухи были в числе первых, кто поклонился новорожденному Спасителю. В тот период с дарами Царю Мира отправились волхвы (мудрецы) с востока. Они знали, что в ближайшее время на землю придет великий Царь Мира, и направлялись в Иерусалим.

Мудрецы несли с собой ладан, золото и смирну. Святая церковь поет, что все творение Божие встречало Иисуса Христа. Ангелы пришли с пением, волхвы с дарами. Пастыри встретили ребенка после рождения. Земля приготовила для него пещеру — вертеп. Матерью Иисуса Христа была Дева Мария.

Рождество Христово заканчивает 40-дневный Рождественский пост. Перед праздником тоже соблюдается пост.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах проводятся рождественские богослужения. Рядом с ними размещаются вертепы с фигурками Святого Семейства, ангелов, животных и трех волхвов.

Верующие посещают торжественные богослужения. Потом собираются за рождественским столом. На нем присутствуют как постные, так и мясные блюда. Нередко едят выпечку, пироги.

Важно в этот день употребить не менее одной ложки сочива. Считается, что в таком случае жизнь будет здоровой и благополучной.

