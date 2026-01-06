Ростех раскрыл, как будут выглядеть современные танки в России

Специалисты подчеркивают, что будущие танки сохранят традиционные конструктивные особенности: гусеничную базу, мощную броню и пушку среднего или крупного калибра, установленную во вращающейся башне. При этом будут учтены современные требования к защищенности, огневой мощи и, что крайне важно, к уровню осведомленности о ситуации на поле боя, сообщает Ростех .

По мнению экспертов Ростеха, танки продолжают играть ключевую роль в современных военных конфликтах, оставаясь главной ударной силой при прорыве обороны противника. Минобороны РФ поделилось информацией о новых тактических приемах применения танков в зоне проведения специальной военной операции. Один танк осуществляет обстрел противника, находясь на безопасном расстоянии, в то время как другой, совершая быстрый маневр, выдвигается на передовую. Координация действий этих машин обеспечивается с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Однако для будущих бронированных «кулаков» важнее будут не столько индивидуальные характеристики машины, сколько ее интеграция с другими боевыми средствами: автоматизированными системами управления, различными типами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, инженерными подразделениями и противотанковыми комплексами. Такая система позволит нейтрализовать существенную часть противотанковых угроз до начала активных действий и повысит вероятность успешного занятия танками намеченных рубежей атаки, считают эксперты Ростеха.

В настоящее время Госкорпорация Ростех производит несколько модификаций современных танков, чья защита и бортовые системы были оперативно модернизированы с учетом опыта боевых действий. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективным образцам бронетехники. К ним относятся основной боевой танк Т-90М «Прорыв», а также модернизированные версии Т-80БВМ и Т-72Б3М.

