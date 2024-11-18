Российский научный фонд презентовал фотопроект с участием клонированной коровы

В рамках празднования 10-летия Российского научного фонда был запущен фотопроект «Цвета науки», в котором была представлена яркая и неожиданная палитра исследовательских объектов. Одной из звезд проекта стала клонированная корова по кличке Цветочек, выведенная специалистами Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из Подольска. Красавица стала первым представителем нового вида окраса «клонированный пёстрый» в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Это удивительное животное, произведенное с применением эффективной технологии «генетических ножниц» CRISPR-Cas9, не только успешно растет и развивается, но и принесло здоровое потомство — теленка по имени Декабристка.

Клонирование с использованием передовых технологий предоставляет ученым возможность получать животных с необходимыми характеристиками и выводить новые сорта растений.

Этот удивительный научный прорыв открывает новые горизонты для сельского хозяйства и животноводства, позволяя создавать все более совершенных и устойчивых сельскохозяйственных животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.