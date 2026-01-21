Российский чиновник дал странный совет учителю, недовольному работой за копейки

В Псковской области сельский педагог вступил с публичный конфликт с муниципальными властями. Учитель физики Артем Лапин, работающий в Печорском районе, заявил о невозможности выжить на свою зарплату в 12 тысяч рублей. В ответ один из чиновников посоветовал ему больше работать и напомнил о новогодней премии в 35 тысяч рублей, сообщает «Царьград» .

Инцидент получил огласку после обращения Лапина на прямую линию к губернатору Михаилу Ведерникову. Педагог, имеющий высшее образование и переехавший в деревню на постоянное жительство, признался, что его реальный заработок составляет всего 12–14 тысяч рублей в месяц. При этом установленный прожиточный минимум в регионе значительно выше — 19 329 рублей. По словам учителя, его зарплаты не хватает даже на элементарные нужды: заготовку дров для отопления дома, оплату электричества и ремонт автомобиля.

Ответ на жалобу подготовил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Чиновник подчеркнул, что низкий доход учителя обусловлен его текущей нагрузкой, которая составляет менее 12 часов в неделю (из них 7 часов физики) при норме полной ставки в 18 часов.

«Вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой», — резюмировал Зайцев, добавив, что при трудоустройстве педагог знал об условиях оплаты, а в декабре получил разовую премию в размере 35 тысяч рублей.

Артем Лапин с такой позицией не согласился. Он ответил чиновнику, что в условиях малокомплектной сельской школы ведет полный курс физики для всех средних классов (7–9), а также курирует секции по баскетболу, робототехнике и профориентации. Педагог настаивает, что почасовая система оплаты не учитывает огромный объем внеклассной работы и время на подготовку к урокам.

«Я держусь из последних сил, мне дом топить нечем, а вы мне предлагаете еще увеличить нагрузку! Это по меньшей мере безответственно!» — написал учитель в интернет-сообществе «Жители Печор».

В Минпросвещения России ранее заявляли об отсутствии массовых жалоб от педагогов на уровень учительских доходов.

